Магазин приобрёл для продажи 500 кг сахарного песка. В первый день было продано 34% этого количества, а во второй- 60% остатка. Какое количество сахарного песка было продано за 2 дня?
Математика
Магазин приобрёл для продажи 500 кг сахарного песка. В первый день было продано 34% этого количества, а во второй- 60% остатка. Какое количество сахарного песка было продано за 2 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500·0,34=170 (кг) продали за первый день 2) 500-170=330 (кг) осталось после первого дня 3) 330·0,6=198 (кг) продали за второй день 4) 170+198=368 (кг) Ответ: за два дня было продано 368 кг сахарного песка.
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