Магазин приобрёл для продажи 500 кг сахарного песка. В первый день было продано 34% этого количества, а во второй- 60% остатка. Какое количество сахарного песка было продано за 2 дня?

Математика

Магазин приобрёл для продажи 500 кг сахарного песка. В первый день было продано 34% этого количества, а во второй- 60% остатка. Какое количество сахарного песка было продано за 2 дня?

Автор: Гость