поезд проходит мимо светофора 5 с, а мимо платформы длиной 150 м за 15 с. Найдите длину поезда и его скорость.

Алгебра

поезд проходит мимо светофора 5 с, а мимо платформы длиной 150 м за 15 с. Найдите длину поезда и его скорость.

Автор: Гость