поезд проходит мимо светофора 5 с, а мимо платформы длиной 150 м за 15 с. Найдите длину поезда и его скорость.
Алгебра
поезд проходит мимо светофора 5 с, а мимо платформы длиной 150 м за 15 с. Найдите длину поезда и его скорость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S/V=5, S=5V (S+150)/V=15, (5V+150)/V=15, 5V+150=15V, 10V=150, V=15 тогда S=75
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