поезд проходит мимо светофора 5 с, а мимо платформы длиной 150 м за 15 с. Найдите длину поезда и его скорость.

Алгебра
поезд проходит мимо светофора 5 с, а мимо платформы длиной 150 м за 15 с. Найдите длину поезда и его скорость.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S/V=5, S=5V (S+150)/V=15, (5V+150)/V=15, 5V+150=15V,  10V=150,  V=15 тогда S=75  
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