Стакан с подстаканником стоит 280 рублей.,причем стаканв 6 раз дешевле подстаканника. Сколоко стоит стакан и сколько стоит подстаканник? (решение уровнением)
Математика
Стакан с подстаканником стоит 280 рублей.,причем стаканв 6 раз дешевле подстаканника. Сколоко стоит стакан и сколько стоит подстаканник? (решение уровнением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть стакан стоит х, тогда подстаканник будет стоить 6х, составим уравнение: х+6х=280 7х=280 х=280:7 х=4о Исходя из этого, стакан стоит 40 рублей, а подстаканник 6х=6·40=240 рублей
Гость:
х - стакан 6х - подстаканник х+6х=280 7х=280 х = 280 : 7 х = 40 стакан стоит 40 рублей , значит подстаканник 6х = 6*40 = 240 рублей
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