HCl+AgNO3
Химия
HCl+AgNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCI+AgNO3->AgCI+HNO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на трех полках расположили книги так, что на верхней полке книг вдвое больше, чем на нижней , а на средней полке книг в 5 раз больше, чем на верхне...
Геометрия
Основой пирамиды есть равнобедренный треугольник, у которого основа и высота равны по 8 см. Все боковые ребра наклонены к основанию под углом 45 гр...
Геометрия
Основанием пирамиды есть равнобедренный треугольник, у которого основа и высота равны по 8 см. Все боковые ребра наклонены к основанию под углом 45...
Математика