Основанием пирамиды есть равнобедренный треугольник, у которого основа и высота равны по 8 см. Все боковые ребра наклонены к основанию под углом 45 градусов. Найдите боковое ребро.

Геометрия
Основанием пирамиды есть равнобедренный треугольник, у которого основа и высота равны по 8 см. Все боковые ребра наклонены к основанию под углом 45 градусов. Найдите боковое ребро.
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