отцу и сыну вместе 60 лет. сын моложе отца в 4 раза. каков возраст отца и сына

Пусть сыну х лет, тогда отцу 4х, составим уравнение: х+4х=60 5х=60 х=60:5 х=12 Значит сыну 12 лет, а отцу 12·4=48 лет Проверка: 12+48=60 60=60 Ответ: Отцу 48 лет, а сыну 12.

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Решение: Пусть сыну х лет, тогда отцу 4х лет, если вместе им 60 лет. Значит 4х+х=60 5х=60 х=60/5 х=12, т е сыну 12 лет. Если сыну 12 лет, то отцу 4х=4 * 12=48 лет. Проверка 12=48=60 Ответ: Сыну -12 лет, отцу - 48 лет.