-(2,43+x-b)-(2,43+b-x)=
Математика
-(2,43+x-b)-(2,43+b-x)=
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-(2,43+x-b)-(2,43+b-x)=-2,43-х+b-2,43-b+x=-4,86
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