Третью часть пола тронного зала во дворце Гудвина занимает ковёр площадью 28 м2. Чему равна площадь пола, свободного от ковра?
Математика
Третью часть пола тронного зала во дворце Гудвина занимает ковёр площадью 28 м2. Чему равна площадь пола, свободного от ковра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28:1/3=84 (м2) площадь всего пола 2) 84-28=56 (м2) Ответ: Площадь пола свободного от ковра составляет 56м2
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