Рабочий должен был изготовить за день 63 детали. Через 2 ч ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставштеся детали, если выработка за час не измениться.

Математика

Рабочий должен был изготовить за день 63 детали. Через 2 ч ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставштеся детали, если выработка за час не измениться.

Автор: Гость