Рабочий должен был изготовить за день 63 детали. Через 2 ч ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставштеся детали, если выработка за час не измениться.
Математика
Рабочий должен был изготовить за день 63 детали. Через 2 ч ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставштеся детали, если выработка за час не измениться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63-45=18 (дет) сделал за 2 часа 2) 18:2=9 (дет) делает за один час 3) 45:9=5 (часов) Ответ: оставшиеся детали рабочий изготовит за 5 часов.
Гость:
63-45=18(дет) - за 2 часа. 18:2=9(дет) - за 1 час 63:9=7(ч) Ответ: Рабочий изготовит все детали за 7 часов
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