сторона основания правильной шестиугольной призмы равна 6, а большая диагональ образует с основанием угол равный 30 градусов.Найти площадь полной поверхности?
Геометрия
сторона основания правильной шестиугольной призмы равна 6, а большая диагональ образует с основанием угол равный 30 градусов.Найти площадь полной поверхности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой диагонал основания d=2a=12 Большой диагонал призмы D Высота призмы h tg30=h/d=h/12 (3^1/2)/3=h/12 h=4(3^1/2) S(полный)=S(боковой)+2S(осн.)=6*6*4(3^1/2)+3*36*(3^1/2)=252(3^1/2)
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