слон весит в 5 раз больше,чем бегемот,а бегемот весит на 4 тонны меньше слона.Сколько весит слон?

Математика

слон весит в 5 раз больше,чем бегемот,а бегемот весит на 4 тонны меньше слона.Сколько весит слон?

Автор: Гость