слон весит в 5 раз больше,чем бегемот,а бегемот весит на 4 тонны меньше слона.Сколько весит слон?
Математика
слон весит в 5 раз больше,чем бегемот,а бегемот весит на 4 тонны меньше слона.Сколько весит слон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем , что слон важит х тонн. Складываем уравнение. 5х=х-4 5х-х=4 4х=4 х=1(т)- весит бегемот. 1*5=5(т)- весит слон.
Гость:
за Х возмем вес бегемота, тогда вес слона равен 5Х-4 решим уравнение: 5Х-4=Х 4Х=4 Х=1(тн0 Проверка 1*5=5 5-1=4
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