определите ускорение,с которым движется шарик массой 500г под действием силы 4 H?

Физика
определите ускорение,с которым движется шарик массой 500г под действием силы 4 H?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = 4Н m= 0,5 кг   F= ma a= F/m a= 4/0,5 = 8 м/с²
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