разобрать слово( в схватке) как часть речи
Русский язык
разобрать слово( в схватке) как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в схватке - сущ 2. н.ф. - схватка 3. п.п. - нариц.,неодуш., 1 скл., ж.р.. 4. н. п. - П.п, ед.ч. 5. с.р. - дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтоб построить стену длиной 18м, толщиной 0,5м и высотой 3м понадобилось 10880 кирпичей. Какой высоты можно построить стену при длине 15м, толщине ...
Математика
На 8 одинаковых грядках посажен лук. Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковки больше, то всего было бы посажено 1024 головки лука. Сколько л...
Математика
Заводчик сделал запас корма на 14 дней. На сколько дней хватит корма другому заводчику, у которого собак в 4 раза меньше, а запас корма в 8 раз бол...
Алгебра
Требуется изготовить коническую воронку с образующей, равной 20 см. Какова должна быть высота воронки, чтобы её объём был наибольшим?