Чтоб построить стену длиной 18м, толщиной 0,5м и высотой 3м понадобилось 10880 кирпичей. Какой высоты можно построить стену при длине 15м, толщине 0,25м, имея 5400 таких кирпичей?
Математика
Чтоб построить стену длиной 18м, толщиной 0,5м и высотой 3м понадобилось 10880 кирпичей. Какой высоты можно построить стену при длине 15м, толщине 0,25м, имея 5400 таких кирпичей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем выстроенной стены = 18*0,5*3 = 27куб.м 10880:27= на 1куб.м около 403 кирпичей 5400 : 403 = 13,4куб.м стены 13,3 : (15*0,25) = 3,57м высота стены
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