Чтоб построить стену длиной 18м, толщиной 0,5м и высотой 3м понадобилось 10880 кирпичей. Какой высоты можно построить стену при длине 15м, толщине 0,25м, имея 5400 таких кирпичей?

Математика

Чтоб построить стену длиной 18м, толщиной 0,5м и высотой 3м понадобилось 10880 кирпичей. Какой высоты можно построить стену при длине 15м, толщине 0,25м, имея 5400 таких кирпичей?

Автор: Гость