На 8 одинаковых грядках посажен лук. Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковки больше, то всего было бы посажено 1024 головки лука. Сколько лука посадили на каждую грядку?
Математика
На 8 одинаковых грядках посажен лук. Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковки больше, то всего было бы посажено 1024 головки лука. Сколько лука посадили на каждую грядку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8Х+(8*22)=1024 8Х=1024-176 8Х=848 Х=106 луковиц в каждой градке Проверка: (106+22)*8=1024
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