На 8 одинаковых грядках посажен лук. Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковки больше, то всего было бы посажено 1024 головки лука. Сколько лука посадили на каждую грядку?

Математика

На 8 одинаковых грядках посажен лук. Если бы на каждую грядку посадили на 22 луковки больше, то всего было бы посажено 1024 головки лука. Сколько лука посадили на каждую грядку?

Автор: Гость