Найти площадь разностороннего треугольника со сторонами 5,8cм 4,2см и 8см
Математика
Найти площадь разностороннего треугольника со сторонами 5,8cм 4,2см и 8см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем площадь по формуле :S = sqrt(p(p - a)(p - b)(p - c)) , где p=(a + b + c)/2 a , b , c -стороны треугольника , р = (5,8 + 4,2 + 8,0) / 2 = 9,0 см S = sqrt(9*(9 - 5.8)*(9 - 4.2)*(9 - 8)) = sqrt(9 * 3.2 * 4.8 * 1) = sqrt(138.24) = 11.8 см^2
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