разность двух чисел равна 516. Одно из них в 7 раз больше другого .Найдите эти числа.
Математика
разность двух чисел равна 516. Одно из них в 7 раз больше другого .Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число будет х, тогда второе будет 7х, составим уравнение: 7х-х=516 6х=516 х=516:6 х=86 Значит первое число 86, а второе 7х=7·86=602. Проверка: 602-86=516 516=516 Уравнение решено верно!=)
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