((2x-3)/6)-((5x-4)/9)=1
Алгебра
((2x-3)/6)-((5x-4)/9)=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-3)/6-(5x-4)/9=1,3*(2x-3)-2*(5x-4)=54,6x-9-10x+8=18, 4x=-19,x=-19/4
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