в равнобедренном треугольнике ABC высота BH=12см, а основание AC в 3 раза больше высоты BH.Найдите площадь треугольника ABC.
Геометрия
в равнобедренном треугольнике ABC высота BH=12см, а основание AC в 3 раза больше высоты BH.Найдите площадь треугольника ABC.
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Гость:
S=1/2BH*AC=1/2*12*36=216
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