в равнобедренном треугольнике ABC высота BH=12см, а основание AC в 3 раза больше высоты BH.Найдите площадь треугольника ABC.

Геометрия

в равнобедренном треугольнике ABC высота BH=12см, а основание AC в 3 раза больше высоты BH.Найдите площадь треугольника ABC.

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