За один час верстат-автомат изготавливает 30 деталей.После усовершенствования он стал изготавливать на 10 деталей больше.Сколько деталей изготовти теперь верстат за 2 часа?Как правильно записать условие?
Математика
За один час верстат-автомат изготавливает 30 деталей.После усовершенствования он стал изготавливать на 10 деталей больше.Сколько деталей изготовти теперь верстат за 2 часа?Как правильно записать условие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=30 y=x+10 z=2y решение: у=x+10=30+10=40 у=40 z=2*40=80 z=80 Ответ: Верстат-автомат изготавливает за 2 часа 80 деталей.
Гость:
1). 30+10=40 2). 40·2=80 ОТВЕТ: 80 ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ВИРСТАТ ЗА 2 ЧАСА
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