За один час верстат-автомат изготавливает 30 деталей.После усовершенствования он стал изготавливать на 10 деталей больше.Сколько деталей изготовти теперь верстат за 2 часа?Как правильно записать условие?

Математика

За один час верстат-автомат изготавливает 30 деталей.После усовершенствования он стал изготавливать на 10 деталей больше.Сколько деталей изготовти теперь верстат за 2 часа?Как правильно записать условие?

Автор: Гость