запиши вопросы The is a nice pikture on the table. The are a lot of postcardson the table.
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запиши вопросы The is a nice pikture on the table. The are a lot of postcardson the table.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is there a nice picture on the table? Are there a lot of postcards on the table?
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