В двух вагонах поезда 86 человек, причем в первом на 14 человек меньше, чем во втором. Сколько человек в каждом вагоне?

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В двух вагонах поезда 86 человек, причем в первом на 14 человек меньше, чем во втором. Сколько человек в каждом вагоне?

Автор: Гость