В двух вагонах поезда 86 человек, причем в первом на 14 человек меньше, чем во втором. Сколько человек в каждом вагоне?

Алгебра
В двух вагонах поезда 86 человек, причем в первом на 14 человек меньше, чем во втором. Сколько человек в каждом вагоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хч-в 1,х+14ч-во2 х+х+14=86 2х=86-14 2х=72 х=72:2 х=36ч в 1 36+14=50ч во 2
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