чтобы сделать казеиновый клей берут 11 частей воды 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина по массе сколько получится казеиного клея если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше чем воды

Математика

чтобы сделать казеиновый клей берут 11 частей воды 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина по массе сколько получится казеиного клея если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше чем воды

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