чтобы сделать казеиновый клей берут 11 частей воды 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина по массе сколько получится казеиного клея если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше чем воды

Математика
чтобы сделать казеиновый клей берут 11 частей воды 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина по массе сколько получится казеиного клея если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60 г меньше чем воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - 1 часть по массе, тогда 11х-5х=60 6х=60 х=10 11*10=110 5*10=50 4*10=40 110+50+40=200г
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