поросята бежали от волка к домику.волку бежать до поросят(если бы они стояли на месте)4минуты.поросятам бежать до домика 6минут.волк бежит в 2 раза быстрее поросят . успеют ли поросята добежать до домика.

Математика

поросята бежали от волка к домику.волку бежать до поросят(если бы они стояли на месте)4минуты.поросятам бежать до домика 6минут.волк бежит в 2 раза быстрее поросят . успеют ли поросята добежать до домика.

Автор: Гость