поросята бежали от волка к домику.волку бежать до поросят(если бы они стояли на месте)4минуты.поросятам бежать до домика 6минут.волк бежит в 2 раза быстрее поросят . успеют ли поросята добежать до домика.
Математика
поросята бежали от волка к домику.волку бежать до поросят(если бы они стояли на месте)4минуты.поросятам бежать до домика 6минут.волк бежит в 2 раза быстрее поросят . успеют ли поросята добежать до домика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-скорость поросят 2Х - скорость волка 2Х-Х=Х скорость сближения 4х- путь волка до момента съедания поросят 6Х - путь поросят до дома 6Х:4Х=1,5 раза путь волка меньше пути поросят волк их догонит и съест
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