какую массу сухой соли KCI нужно добавить к 50 г раствора с массовой долей этой же соли 0,1, чтобы получить раствор, массовая доля соли KCI в котором равна 0,2 ?

Химия

какую массу сухой соли KCI нужно добавить к 50 г раствора с массовой долей этой же соли 0,1, чтобы получить раствор, массовая доля соли KCI в котором равна 0,2 ?

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