какую массу сухой соли KCI нужно добавить к 50 г раствора с массовой долей этой же соли 0,1, чтобы получить раствор, массовая доля соли KCI в котором равна 0,2 ?
Химия
какую массу сухой соли KCI нужно добавить к 50 г раствора с массовой долей этой же соли 0,1, чтобы получить раствор, массовая доля соли KCI в котором равна 0,2 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса соли в 50гр р-ра=50Х0.1=5гр;пусть масса сухой соли Xгр,тогда X+5:50+X=0.2; X=6,25гр
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