Коля и Миша нашли 64 гриба. Коля нашёл в 1 целую две седьмых раза больше грибов ,чем Миша.Сколько грибов нашёл каждый??

Математика

Коля и Миша нашли 64 гриба. Коля нашёл в 1 целую две седьмых раза больше грибов ,чем Миша.Сколько грибов нашёл каждый??

Автор: Гость