Коля и Миша нашли 64 гриба. Коля нашёл в 1 целую две седьмых раза больше грибов ,чем Миша.Сколько грибов нашёл каждый??
Математика
Коля и Миша нашли 64 гриба. Коля нашёл в 1 целую две седьмых раза больше грибов ,чем Миша.Сколько грибов нашёл каждый??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Миша нашел х грибов, тогда Коля нашел 1²/₇·х, составим уравнение: х+1²/₇ · х=64 ⁷/₇+1²/₇ · х=64 1⁹/₇ · х=64 2 ²/₇ · х=64 х=64:16/7 х=28 Значит Миша нашел 28 грибов, а Коля 1²/₇·х=9/7·28=36 грибов
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