Маса 2 м3 дров дорівнює 1600 кг.Знайдить масу 112 кубометрів таких дров.
Математика
Маса 2 м3 дров дорівнює 1600 кг.Знайдить масу 112 кубометрів таких дров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1600:2=800 (кг) маса 1м³ дров; 2) 112·800=89600 (кг) Відповідь: маса 112 м³ дров становить 89600 кг.
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