кроссворд на тему органы цветковых растений

Гость: Гость:

1. Декоративное луковичное растение? (Тюльпан) 2. Овощное растение с клубнями? (Картофель) 3. Стебель луковицы? (Донце) 4. Процесс, при котором увеличивается количество растений? (Размножение) 5. Видоизменённый подземный побег? (Корневище) 6. Самая высокая трава с корневищем? (Бамбук) 7. Тонкий подземный побег? (Столон) 8. Вредный сорняк с корневищем? (Пырей) 9. Боковые почки луковицы? (Детки) 10. Жгучее растение с корневищем? (Крапива) 11. Видоизменённый подземный побег? (Луковица) 12. Видоизменённый подземный побег? (Клубень) 13. Растение, имеющее луковицу, состоящую из нескольких деток? (Чеснок) 14. Декоративное растение с луковицей? (Гиацинт) 15. Декоративное растение с луковицей? (Лилия)