Масса одного метра трубы 32 кг. Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподьёмностью 60т, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.

Математика

Масса одного метра трубы 32 кг. Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподьёмностью 60т, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.

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