Масса одного метра трубы 32 кг. Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподьёмностью 60т, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.
Математика
Масса одного метра трубы 32 кг. Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподьёмностью 60т, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что: 1км=1000м, тогда 180км=180·1000=180000м; 1) 180000·32=5760000 (кг)=5760 (т) масса 180 км рельс; 2) 5760:60=96 (вагонов) Ответ: понадобится 96 вагонов для перевозки рельс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В РАВНОБЕДРЕННОЙ ТРАПЕЦИИ АВСД ОТРЕЗОК ВК ПАРАЛЛЕЛЕН СТОРОНЕ СД, А УГЛЫ, ПРИЛЕЖАЩИЕ К СТОРОНЕ АД, РАВНЫ 60 градусов. ПЕРИМЕТР ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА КВСД...
Алгебра
при каких значениях a и b решением системы уравнений: а) (a-10)x+by=2b, ax-(b+4)y=2a-20 является пара чисел (1; 1)? б) (а+1)х-by=2b, ax...
Математика
Чтобы приготовить раствор требуется 10 частей воды, 5 частей нашатырного спирта и 2 части мела (по массе). Вопрос сколько частей нужно для приготов...