Органическое соединение содержит48,6 мас % углерода,8,1 мас % водорода и кислорода. Сколько всего атомов содержит молекула этого соединения, если известно,что его молярная масса меньше 120г/моль?

Химия
Органическое соединение содержит48,6 мас % углерода,8,1 мас % водорода и кислорода. Сколько всего атомов содержит молекула этого соединения, если известно,что его молярная масса меньше 120г/моль?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHyOz-   X:Y:Z=48.6:12:8.1:1:43.3:16=4:8:3   C4H8O3-спиртокислота
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