Органическое соединение содержит48,6 мас % углерода,8,1 мас % водорода и кислорода. Сколько всего атомов содержит молекула этого соединения, если известно,что его молярная масса меньше 120г/моль?

Химия

Органическое соединение содержит48,6 мас % углерода,8,1 мас % водорода и кислорода. Сколько всего атомов содержит молекула этого соединения, если известно,что его молярная масса меньше 120г/моль?

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