для изготовления казеинового клея требуется 11 частей воды,5 частей нашатырного спирта,4 части казеина(по массе).сколько получится казеинового клея,если на него будет израсходованно нашатырного спирта на 60г меньше,чем воды?

Математика

для изготовления казеинового клея требуется 11 частей воды,5 частей нашатырного спирта,4 части казеина(по массе).сколько получится казеинового клея,если на него будет израсходованно нашатырного спирта на 60г меньше,чем воды?

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