Точка М. делит отрезок АБ на АМ и МБ. Отрезок АМ больше чем МБ в 5 раз а отрезок МБ короче АМ на 24 см. найдице длину отрезка АМ МБ и АБ.

Математика

Точка М. делит отрезок АБ на АМ и МБ. Отрезок АМ больше чем МБ в 5 раз а отрезок МБ короче АМ на 24 см. найдице длину отрезка АМ МБ и АБ.

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