Точка М. делит отрезок АБ на АМ и МБ. Отрезок АМ больше чем МБ в 5 раз а отрезок МБ короче АМ на 24 см. найдице длину отрезка АМ МБ и АБ.

Математика
Точка М. делит отрезок АБ на АМ и МБ. Отрезок АМ больше чем МБ в 5 раз а отрезок МБ короче АМ на 24 см. найдице длину отрезка АМ МБ и АБ.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-x=24 4x=24 x=6 MB=6 AM=30 AB=36
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