Два числа в сумме дают 77. Найдите эти числа, если 2/3 одного составляют 4/5 другого. Решить используя две переменные.

Алгебра

Два числа в сумме дают 77. Найдите эти числа, если 2/3 одного составляют 4/5 другого. Решить используя две переменные.

Автор: Гость