Два числа в сумме дают 77. Найдите эти числа, если 2/3 одного составляют 4/5 другого. Решить используя две переменные.
Алгебра
Два числа в сумме дают 77. Найдите эти числа, если 2/3 одного составляют 4/5 другого. Решить используя две переменные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y=77 2/3x=4/5y x=4/5y*3/2=6/5y 6/5y+y=77 6y+5y=77*5 y=35, x=6/5y=42
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