Из горячего крана ванна наполняется за 23 минуты, из холодного за - 17 минут. Сначала открыли горячий. Через сколько минут нужно открыть холодный, чтобы к моменту наполнения ванны горячей воды налилось в 1,5 раза больше, чем хо...
Математика
Из горячего крана ванна наполняется за 23 минуты, из холодного за - 17 минут. Сначала открыли горячий. Через сколько минут нужно открыть холодный, чтобы к моменту наполнения ванны горячей воды налилось в 1,5 раза больше, чем холодной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем объем всей ванны за 1. Тогда для того, чтобы горячей воды в ванне оказалось в 1,5 раза больше, чем холодной, она должна занять 3/5 объема ванны. Так как за 1 минуту горячей водой заполняется 1/23 объема ванны, то кран с горячей водой должен быть открыт 3/5 : 1/23 = 69/5 (мин.). Холодная вода к моменту наполнения ванны должна занимать 1 - 3/5 = 2/5 ее объема. Так как за 1 минуту кран с холодной водой заполняет 1/17 объема ванны, он должен быть открыт 2/5 : 1/17 = 34/5 (мин.). Следовательно, если сначала открыть кран с горячей водой, то кран с холодной водой следует открыть через 69/5 - 34/5 = 7 (мин.).
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