На каждое детское пальто пришивают 3 пуговицы.Сколько пуговиц нужно пришить на 8 таких пальто?на9пальто?на10пальто?

Математика

На каждое детское пальто пришивают 3 пуговицы.Сколько пуговиц нужно пришить на 8 таких пальто?на9пальто?на10пальто?

Автор: Гость