На каждое детское пальто пришивают 3 пуговицы.Сколько пуговиц нужно пришить на 8 таких пальто?на9пальто?на10пальто?
Математика
На каждое детское пальто пришивают 3 пуговицы.Сколько пуговиц нужно пришить на 8 таких пальто?на9пальто?на10пальто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 8 пальто -24пуговицы на 9 пальто -27 на 10пальто-30
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