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Знайдіть число, 80% якого становлять ⅗. Решение: Чтобы найти проценты от числа, надо это число умножить на проценты, выраженные в дробях. В данном случае это ознаяает, что ⅗·0.8=0.6·0.8=0.48 Ответ: 0.48