В одном озере растёт волшебная лилия. Её размеры увеличиваются за каждый день ровно в два раза. Если посадить одну такую лилию в пруд, то через 20 дней она заполнит его полностью. за сколько дней весь пруд закроется, если сразу...

Математика

В одном озере растёт волшебная лилия. Её размеры увеличиваются за каждый день ровно в два раза. Если посадить одну такую лилию в пруд, то через 20 дней она заполнит его полностью. за сколько дней весь пруд закроется, если сразу посадить 4 таких лилии?

Автор: Гость