Дан прямоугольный треугольник АВС. (прямой угол А) АВ=11см, АС=6см. Найти площадь треугольника, sin B, cosB, tg C.
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник АВС. (прямой угол А) АВ=11см, АС=6см. Найти площадь треугольника, sin B, cosB, tg C.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(AB*AC)/2=33 sinB=AC/BC=6/(157^1/2) cosB=AB/BC=11/(157^1/2) tgC=AB/AC=11/6
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