периметр прямоугольника равен 54см длина на5см больше ширины найдите площадь прямоугольника.
Математика
периметр прямоугольника равен 54см длина на5см больше ширины найдите площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ширина х+5 длоина (х+х+5)*2=54 2х+5=27 2х=22 х=11 см ширина 11+5 = 16 ширина S=11 * 16 =176 кв.см площадь прямоугольника
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