Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25%?
Алгебра
Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Какова стоимость флакона со скидкой? 160*0,75=120(р) 2. Сколько целых флаконов можно купить? 1000:120=8 Ответ: 8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Найдите частное от деления большего числа на меньшее ,если частное в два раза меньше одного из чисел и в 6 раз больше другого
Геометрия
Основы равнобедренной трапеции равны 3 см и 7 см, а диагональ разделяет тупой угол трапеции пополам. Найдите периметр трапециии.
Алгебра