МУЖЧИНА И МАЛЬЧИК ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО ИЗ ДЕРЕВНИ В ГОРОД.СКОРОСТЬ МАЛЬЧИКА 60М/МИН,А СКОРОСТЬ МУЖЧИНЫ- 80М/МИН.КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ ЧЕРЕЗ 12МИН ПОСЛЕ ВЫХОДА.

Математика

МУЖЧИНА И МАЛЬЧИК ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО ИЗ ДЕРЕВНИ В ГОРОД.СКОРОСТЬ МАЛЬЧИКА 60М/МИН,А СКОРОСТЬ МУЖЧИНЫ- 80М/МИН.КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ ЧЕРЕЗ 12МИН ПОСЛЕ ВЫХОДА.

Автор: Гость