МУЖЧИНА И МАЛЬЧИК ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО ИЗ ДЕРЕВНИ В ГОРОД.СКОРОСТЬ МАЛЬЧИКА 60М/МИН,А СКОРОСТЬ МУЖЧИНЫ- 80М/МИН.КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ ЧЕРЕЗ 12МИН ПОСЛЕ ВЫХОДА.
Математика
МУЖЧИНА И МАЛЬЧИК ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО ИЗ ДЕРЕВНИ В ГОРОД.СКОРОСТЬ МАЛЬЧИКА 60М/МИН,А СКОРОСТЬ МУЖЧИНЫ- 80М/МИН.КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ ЧЕРЕЗ 12МИН ПОСЛЕ ВЫХОДА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-60 = 20 м/мин - скорость удаления. 20*12 = 240 м будет через 12 мин.
Гость:
80-60=20м /мин скорость удаления 20*12=240м будет через 12 минут
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