в каком состоянии(жидком или газообразном) находятся вода и спирт при температуре 95 градусов
Физика
в каком состоянии(жидком или газообразном) находятся вода и спирт при температуре 95 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода- жидкая спирт газообразный температура кипения воды 100 градусов температура кипения спирта 78 градусов
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