Представить выражение в виде степени: 5 в 3 степени умножить на 5 во 2 степени
Алгебра
Представить выражение в виде степени: 5 в 3 степени умножить на 5 во 2 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 во 2 степени * 5 в 3 степени= 5 в 5 степени=3125
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