самолёт за 10 с увеличил скорость от 180 до 360 км/ч. Определите ускорение и путь ,пройденный самолётом за это время.

Физика

самолёт за 10 с увеличил скорость от 180 до 360 км/ч. Определите ускорение и путь ,пройденный самолётом за это время.

Автор: Гость