самолёт за 10 с увеличил скорость от 180 до 360 км/ч. Определите ускорение и путь ,пройденный самолётом за это время.
Физика
самолёт за 10 с увеличил скорость от 180 до 360 км/ч. Определите ускорение и путь ,пройденный самолётом за это время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорости в м/c V0 = 180 / 3,6 = 50 м/с. V1 = 360 / 3,6 = 100 м/с Тогда ускорение самолеета a = (V1 - V0) / t = (100 - 50) / 10 = 5 м/с², а его путь S = V0 * t + a * t² / 2 = 50 * 10 + 5 * 10² / 2 = 500 + 250 = 750 м.
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