самолёт за 10 с увеличил скорость от 180 до 360 км/ч. Определите ускорение и путь ,пройденный самолётом за это время.

Физика
самолёт за 10 с увеличил скорость от 180 до 360 км/ч. Определите ускорение и путь ,пройденный самолётом за это время.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорости в м/c V0 = 180 / 3,6 = 50 м/с.         V1 = 360 / 3,6 = 100 м/с   Тогда ускорение самолеета  a = (V1 - V0) / t = (100 - 50) / 10 = 5 м/с², а его путь S = V0 * t + a * t² / 2 = 50 * 10 + 5 * 10² / 2 = 500 + 250 = 750 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напиши речення в заперечній формі:We were in Ivano-Frankivsk last summer.I want to spend  my holidays at home. Ruslan will go to the zoo on Tuesday.
Ответить
Алгебра
4x-4y+3z=16 3x-y+5z=8 2x-7y+3z=18 и все в фигурной скобке
Ответить
Математика
найти неопределенный интеграл от (2х+4)dx
Ответить
Русский язык
Проверочные слова к словам: Малыш, снеговик, хлопушка, холод, почтовый, садовый, кормовой, полезный.
Ответить
Алгебра
2z-15(1-2z)=7z
Ответить