2z-15(1-2z)=7z
Алгебра
2z-15(1-2z)=7z
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2z-15+30z=7z 2z+30z-7z=15 25z=15 z=15/25=3/5
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