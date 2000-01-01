найти величину тока в отдельных проводниках, если R1=3 Ом, R2=2 Ом,R3=7.55 Ом,R4=2 Ом,R5=5 Ом,R6=10 Ом, Uab=100B.
Физика
найти величину тока в отдельных проводниках, если R1=3 Ом, R2=2 Ом,R3=7.55 Ом,R4=2 Ом,R5=5 Ом,R6=10 Ом, Uab=100B.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=U/R I1=100/3=33,33 I2=100/2=50 I3=100/7.55=13,25 I4=100/2=50 I5=100/5=20 I6=100/10=5 или I=U/(R1+R2+R3+R4+R5+R6)=100/29,55=0,34 СМОТРЯ КАКАЯ ЦЕПЬ?
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