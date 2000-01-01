в кинотеатре 2000 мест, причем 85% всех мест находятся в портере, а остальные- на балконе. сколько мест в этом кинотеатре находятся на балконе?

Математика

в кинотеатре 2000 мест, причем 85% всех мест находятся в портере, а остальные- на балконе. сколько мест в этом кинотеатре находятся на балконе?

Автор: Гость