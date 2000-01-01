в кинотеатре 2000 мест, причем 85% всех мест находятся в портере, а остальные- на балконе. сколько мест в этом кинотеатре находятся на балконе?
Математика
в кинотеатре 2000 мест, причем 85% всех мест находятся в портере, а остальные- на балконе. сколько мест в этом кинотеатре находятся на балконе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на балконе : 100%-85%=15% (2000*15)/100=300
Гость:
1. 2000:100=20 (м) - 1% 2. 85х20=1700 (м) - в портере. 3. 2000-1700=300 (м) - на балконе.
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