в списке учеников 6-го класса 15 девочек и 13 мальчиков.Нужно выделить группу из трёх человек для посещения заболевшего ученика.при условии что, в группе будет одна девочка и два мальчика.

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Больного товарища нет, его вычитаем 13-1=12 мальчиков осталось; и 15девочек. Мальчики - выбрать надо 2 из 12; первого мальчика мы выбираем 1 из 12; второго мальчика уже на 1 меньше, значит выбираем из 11; =>>> 12•11=132 способа выбрать мальчика, но каждый мальчик посчитан два раза, просто местами поменяны как АВ и ВА одинаково пары; значит делим на 2; 132:2=66пар мальчиков; Девочек 1 из 15 выбираем, значит любую из 15 можем выбрать =15вариантов; теперь делаем группу тройку, на каждую пару мальчиков одна девочка из 15, значит 66•15=990 способов Ответ: 990способов выбрать трёх человек из 2 мальчика и одной девочки для посещения больного товарища.