Определите силу тяжести, действующую на тело массой 3,5 кг; 1,5 т; 60 г.
Физика
Определите силу тяжести, действующую на тело массой 3,5 кг; 1,5 т; 60 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 H, 1500H, 0.6H
Гость:
1 случай F=3.5*10=35h 2 случай f=1500 *10=15кН 3 случай 60 г = 0,06 F=0.06*10=0.6H
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