Даны два числа. Если первое число умножить на 2, то полученное число будет на 1 больше второго; если второе число умножить на 2, то полученное число будет на 7 больше первого. Найдите числа.
Алгебра
Даны два числа. Если первое число умножить на 2, то полученное число будет на 1 больше второго; если второе число умножить на 2, то полученное число будет на 7 больше первого. Найдите числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-е число X 2-е число Y 2x-1=y 2y-7=x 2(2x-1)-7=x x=3 y=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
чтобы сделать клей нужно 11 частей воды, 5 частей спирта и 4 части клея. сколько получится клея, если на него израсходовано спирта на 60 грамм мень...