Даны два числа. Если первое число умножить на 2, то полученное число будет на 1 больше второго; если второе число умножить на 2, то полученное число будет на 7 больше первого. Найдите числа.

Алгебра
Даны два числа. Если первое число умножить на 2, то полученное число будет на 1 больше второго; если второе число умножить на 2, то полученное число будет на 7 больше первого. Найдите числа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-е число X 2-е число Y   2x-1=y 2y-7=x   2(2x-1)-7=x   x=3 y=5  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
sin2x cos x+cos 2x sin x=0
Ответить
Математика
чтобы сделать клей нужно 11 частей воды, 5 частей спирта и 4 части клея. сколько получится клея, если на него израсходовано спирта на 60 грамм мень...
Ответить
Алгебра
cos 5П/3
Ответить
Математика
4a+90a
Ответить
Математика
В двух сосудах 35 л. жидкости. Известно, что в одном сосуде жидкости в 1целую 1/3 раза меньше, чем в другом. Сколько жидкости в каждом сосуде?
Ответить